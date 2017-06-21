Расставание с "Киевэнерго" будет долгим и трагическим

Любовь была без радости, разлука будет длиться годы

...Была, была такая пошленькая, правда, но "народная" песенка в российской (пардон) глубинке: "Ах, мы с милым расставались, и обое плакали, у него слюни, у меня слёзы по галошам капали..." Как-то так звучало. Почему эта глупость вспомнилась?

А это от последнего выступления председателя наблюдательного совета ПАО "Киевэнерго" Ивана Плачкова, на котором он произнёс красивый, но абсолютно не загадочный для наших читателей спич: "ТЭЦ-6 начнет поставлять горячую воду киевлянам тогда, когда правительство и ВР согласуют изменения в бюджет, согласно которым Киевэнерго получит часть средств для погашения долгов перед Нафтогазом".

А не загадочными эти слова являются потому, что "Рупор" уже описывал ситуацию, сложившуюся во взаимоотношениях в системе "государство-бизнес". А особенно "красиво" они сложились, когда Государство изобрело фантастическую всеохватную "благотворительную акцию" в виде коммунальных субсидий.

Тут ведь вон в чём дело... Вот когда страна живёт ЕДИНЫМ экономическим механизмом (многие жили, знаете), то акция, подобная той, которую затеяли с "субсидиарным обеспечением всея страны", наши ребята из Кабмина, да и АП, чего уж там, может быть оправдана, тем более, что уже опробована ПРАКТИЧЕСКИ! Когда?

Да при социализме. Когда все государственные расходы это самое государство "приняло на себя", и мы, платя копейки за газ и рубли за тепло, не понимали, в какие деньги и средства всё это обходится на самом деле и радовались "жизни по-дешёвке", и тыкали пальцем в сторону "гнилого Запада", где каждый платит за то, что поимел (в смысле услуг, конечно). Но зато и получает за то, что сделал... К чему всё это привело? А к тому, что мы имеем сегодня в виде субсидий: народ за год до того привык к этой "отрыжке социалистического патернализма", что теперь многие насмехаются над "лохами", которые этих субсидий в силу тех, или иных причин добиться не смогли.

Но именно субсидии немедленно развратили и само Государство! Оно вдруг решило, что имеет силу прежнюю, "советскую", и может приказывать везде, где захочет и кому захочет. Оно забыло, что не оно "главный держатель акций" ни в "Киевэнерго", ни в остальных приватизированных энергетических структурах, которые сегодня держат за глотку всю страну.

Но государству надо всё-таки вести себя по-джентльменски! Если пообещали перечислить субсидиарные средства всем, кто включён в схемы "обогрева- освещения-напоения" населения - так отдайте вовремя денежку!

А то вон с него, Государства, вся фигня и начинается. Вот недоплатили зимой ПАО "Киевэнерго" за субсидии, которые сами же и назначили - посыпалась финансовая система и в ПАО, а по цепочке - у всех остальных.

Все друг другу должны по кругу!

И вот теперь Плачков сообщает: "Завтра на заседании правительства будут рассматриваться предложения в Верховную Раду об изменениях в бюджете, где будут предусматриваться средства на льготы и субсидии. И мы ожидаем, если не полтора миллиарда, а может до миллиарда, распределение я не знаю, но понятно, что Киевэнерго получит (средства - авт.). Верховная Рада должна в четверг проголосовать за изменения в бюджет и казначейство потом эти деньги перечислит".

Он добавил, что Киевэнерго рассчитывает получить сумму в размере 1-1,5 млрд грн и использовать ее для погашения задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины".

По словам Плачкова, компания ожидает также компенсации разницы тарифов от Государственной казначейской службы Украины в размере 100 млн грн. Он заверил, что эта сумма также пойдет на погашение долгов за газ.

Вот вам и "должны по кругу". Сюда же "подключился" "Трансгаз", который отключил от газоснабжения киевскую ТЭЦ-6, в нарушение всего и вся, ввергнув станцию в ежедневные (!) миллионные убытки, поскольку ни оборудование станции, ни мозги её сотрудников не предполагали, и не были рассчитаны на то, что с ними могут поступить именно так: одним поворотом вентиля "наказать" полгорода за то, что в правительстве сидят ротозеи (в лучшем случае) или не дай Бог, просто идиоты.

И что самое интересное - ещё когда субсидии вводились, эксперты предупреждали, что такая система оплаты может привести к сбоям в платежах между самими субъектами "субсидиарных схем". Теперь Киев должен миллиарды своим "обогревателям", потому что вовремя не перечислены деньги из бюджета, и теперь "Киевэнерго" не желает "расставаться" с Киевом, придумав какие-то "долги" и начал судебные тяжбы по этим делам...

Киевская мэрия, наобещала осенью прошлого года, что она вот-вот, прямо чуть ли не вчера решительно и бесповоротно "завяжет" и больше никогда не вернётся к "Киевэнерго", которое за 12 лет ни черта толкового не сделало в городе, только ям наколупало по дворам, а вместо замены труб километрами, как было в договоре, меняет их метрами и по полгода не загребает за собой, оставляя во дворах пятна голого гравия.

И даже пошли слухи, что уже практически создано и готово новое, "абсолютно муниципальное", а не частное предприятие на замену "Киевэнерго" и даже название у него уже есть. Новое. Оригинальное: "Киевтеплоэнерго". Правда, красиво?

А потом кто-то выступил, и сказал, что нынче, в эпоху "прозрачности и демократии" так нельзя, что это всё плохо... И что нужно устроить соревнование за честь снабжать столицу теплом и электричеством...

Но пока что мы - без горячей воды...

Так что почтенная публика, наблюдающая за "расставанием", должна, ко всему прочему, понаблюдать ещё и за тем, чтобы в нашем случае оно из соревнования идей (тендеры, аукционы, инвестиционные конкурсы и прочая фигня) не превратилось в соревнование людей. Начитанный читатель наш понимает, о чём речь.

Потому что... Как там в песенке? "У него слюни, у меня слёзы..." Ну, слюновыделение понятно. Киев - кусок аппетитный, жирный, денег ходит по коммуналке тьма, обслюнявишься тут... Но слёзы...

Слёзы ведь не только от жалости и умиления происходят.

Они ещё - и от злости бывают...

Иван ЕЛИСТРАТОВ