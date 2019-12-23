РФ придется искать новые суда для укладки труб Nord Stream 2 - эксперты

В связи с решением швейцарской компании Allseas заморозить участие в проекте Nord Stream 2 Россия будет вынуждена искать новые суда для укладки трубопровода.

Об этом пишет DW.

"Если швейцарская компания Allseas, которая приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2", окончательно решит выйти из проекта, Россия будет вынуждена искать другие корабли для прокладки труб. В качестве альтернативы рассматривалась трубоукладочная баржа Fortuna, однако она не сможет работать в датских территориальных водах, говорится в сообщении S&P Global Platts", - говорится в публикации.

В частности отмечается, что аналитики S&P Global Platts указывают: Fortuna не сможет подойти к Дании, поскольку на барже нет системы динамического позиционирования, необходимого по датским законам.

Россия располагает трубоукладочным судном "Академик Черский", на котором есть нужная система. Однако сейчас оно находится на Дальнем Востоке и, чтобы добраться до Дании, потребуется около двух месяцев.

Как сообщалось, швейцарская компания Allseas, привлеченная к прокладке трубопровода для Nord Stream 2, приостановила участие в строительстве.

Об этом фирма сообщила на своем сайте в ночь на субботу, 21 декабря, сразу после вступления в силу закона об оборонном бюджете США. Он устанавливает санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода Nord Stream 2.

В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний на территории Соединенных Штатов будет заморожена.