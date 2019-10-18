С 2020 года Укрпочта резко поднимет тарифы на письма и посылки

НКРСИ согласовала повышение стоимости услуг государственной компании

Стоимость универсальных услуг "Укрпочты" вырастет до 100%. Соответствующие изменения закреплены решением No403, которое на днях на официальном сайте обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах связи и информатизации.

Повышение коснется всех универсальных услуг - тех, цены на которые регулирует государственный орган. К примеру, отправка простых писем массой до 50 грамм обойдется в 9 грн (сейчас 8 грн). На гривну, до 11 грн, вырастет стоимости пересылки приоритетных писем.

Бандероли массой до 250 грамм подорожают с 12 до 13,5 грн. А посылки в пределах 2-3 кг вырастут в цене с 40 до 45 грн.

Значительно подорожают и посылки по Украине. К примеру, каждый килограмм отправления массой до 10 кг в пределах области подорожает с 2 грн до 3 грн. А тариф за аналогичные посылки по Украине и вовсе увеличится вдвое: с 2 грн до 4 грн.

При этом стоимость универсальных услуг при отправке корреспонденции за границу останется неизменной.

Новые тарифы вводятся в действие с 1 января 2020 года. Одновременно с этим потеряет силу ныне действующее распоряжение НКРСИ, устанавливающее цены на универсальные услуги государственного почтового оператора.