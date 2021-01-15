Шмыгаль: правительство выясняет причины повышения цен в некоторых областях

Кабинет министров будет разбираться в вопросе колебания цен на газ. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью каналу "Украина 24".

"За январь тариф (на газ - ред.) колебался от 6,99 до 11 гривен в отдельных областях, где есть монопольное положение облгазов. К сожалению, такое сущестует своеобразное злоупотребление. Хотя это уже вопрос к Антимонопольному комитету.

Соответствующие распоряжения АМКУ, органы-регуляторы получили.

Правительство будет разбираться с тем, правомерно ли повышались цены, если в одной области, допустим, цена была 7,22 - а в другой почти 11 гривен. Нужно разобраться, почему так", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что для социально незащищенных людей существуют субсидии на услуги ЖКХ.

"Но работает механизм государственных субсидий для людей, которые уязвимы и требуют такой поддержки от государства", - сказал он.

Ранее Денис Шмыгаль рассказал, сколько будет действовать скидка на газ для украинцев.

Джерело: Украина 24