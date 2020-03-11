"Ситуация ухудшается". Экономисты написали письмо премьеру Шмыгалю

На носу - мировой кризис, надвигаются большие проблемы

13 экономистов независимой аналитической платформы VoxUkraine написали новому правительству во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем открытое письмо, в котором предупредили о надвигающихся проблемах, а также указали пути их решения. Текст письма приводит Лига.Бизнес.

"Украинская экономика находится на пороге серьезных испытаний, вызванных быстрым распространением коронавируса в мире и нестабильностью на мировых финансовых рынках. Последствия этого для Украины критически зависят от скорости и профессионализма решений власти", - говорится в письме.

Мировая экономика, сообщают аналитики, в этом году может замедлиться до 1,5- 2%, однако в случае пандемии весь мир может погрузиться в глобальный кризис, как это произошло в 2009 году во время мирового финансового кризиса, когда украинская экономика рухнула на 15%, а гривна обесценилась на 37%.

Авторы письма обращают внимание, что только в этом году общие потребности в финансировании бюджета составляют $13 млрд, и столько же - в следующем, что в сумме равно всему золотовалютному запасу страны. И предупреждают: внутренних ресурсов для покрытия нужд не хватит, а доступ к мировым финансовым рынкам отсутствует.

Уход правительства в отставку и смена генпрокурора, считают аналитики, лишь вызывает беспокойство и недоверие со стороны инвест- и бизнес-сообщества, которое видит в этом риск сворачивания реформ, ограничения независимости НБУ и отказа от сотрудничества с МВФ.

В качестве выхода из сложившейся ситуации эксперты VoxUkraine предлагают следующие меры.

- Возобновление сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами. Их помощь необходима, чтобы избежать дефолта.

- Подготовка стабилизационных мер для сдерживания оттока депозитов и вывода капитала.

- Социальная поддержка людей, которые будут временно нетрудоспособными или потеряют работу из-за возможного распространения вируса или сокращения производства. При этом она должна распределяться прозрачно и не перегружать бюджет.

- Четкая и слаженная коммуникация со стороны правительства, НБУ, парламента и президента.

"Ситуация в мировой экономике ухудшается каждый день. Времени и ресурсов для популизма, эмоциональных решений и внутренней борьбы нет. Этот вопрос судеб миллионов украинских граждан", - завершается письмо экспертов.

Среди подписантов - Юрий Городниченко (University of California - Berkeley), Елена Билан (Dragon Capital), Елена Шкарпова (Prozorro), Александра Бетлий (IERPC), Вероника Мовчан (IERPC) и другие.