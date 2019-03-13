СМИ: ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии

Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая на 50% дороже той, по которой в Европе покупали электроэнергию группы Рината Ахметова.

Об этом сообщают Наші гроші, передает ЭП.

По данным ГП "Энергорынок", в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии в Оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт*ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт*ч). Таким образом тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем.

"Это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю", - подчеркнули в издании.

В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале стоила 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт*ч.

"То есть цена украинского энергорынка на 45% выше цены венгерской биржы", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, крупнейшим поставщиком "угольной" электроэнергии в Украине является группа ДТЭК Рината Ахметова.

В декабря 2017 года Антимонопольный комитет выдал рекомендацию Министерству энергетики и НКРЕКП об открытии рынка для импорта. Однако эти органы не предоставили разрешения на импорт дешевой электроэнергии из Европы.

На экспорт идет электроэнергия, произведенная Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциями. Они находятся в Бурштынском энергоострове, который отсоединен от энергосистемы Украины и синхронизирован с европейской системой. Эти ТЭС сначала дорого продают свою электроэнергию "Энергорынок", а затем дешево выкупают ее обратно по цене оптового рынка для продажи за границу.

На 2018 разбег цен был такой ДТЭК продавал "Энергорынку" по цене 1,8 грн за кВт*ч, а затем выкупали ее за 1,59 грн за кВт*ч. В годовом исчислении это составило 1,3 млрд грн дотаций группе Ахметова со стороны всех производителей дешевой электроэнергии страны.

С весны 2016 года в Украине действует формула Роттердам +, которая вызвала рост тарифов ТЭС на 140% - с 0,9 грн за кВт-час до 2,2 грн за кВт-час.

Отметим, что ДТЭК удалось практически полностью монополизировать экспорт электроэнергии, потому что это единственная компания, контролирующая как угольные шахты, так и угольные электростанции, из которых осуществляется экспорт электроэнергии.

Главный импортер украинской электроэнергии - Венгрия, которая в прошлом году получила почти 3,6 млрд кВт-ч, или 58% всего экспорта.