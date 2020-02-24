Составлен рейтинг городов с самой дорогой коммуналкой

Журналисты выяснили, в каких городах украинцы платят за коммунальные услуги больше всего.

Дороже всего коммунальные услуги обходятся жителям Днепра. Самая дешевая коммуналка - в Виннице. Об этом пишет издание "ЛигаБизнесИнформ", опубликовавшее рейтинг городов с самой дорогой коммуналкой.

При составлении рейтинга издание ориентировалось на условную семью из трех человек, проживающую в квартире площадью 50 кв м., где есть горячая и холодная вода, централизованное теплоснабжение, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.

Лидером антирейтинга стал город Днепр, где с учетом всех платежей условная семья будет ежемесячно платить за коммуналку 3466 грн.

Второе место досталось Кропивницкому, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн.

Третью позицию заняли Сумы - 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровне (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Замыкают рейтинг Ужгород, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка - 854,5 грн. Перед ним расположились Черновцы - 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсон - 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды).