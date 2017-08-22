США начали отгрузку угля для Украины

Соединенные Штаты начали отгружать первую партию угля для Украины - 62 тысячи тонн. Топливо будут доставлять из Балтимора. Через три недели уголь прибыть в Одессу.

В целом до конца года из США планируют привезти 700 тысяч тонн угля, цена которого составляет 113 долларов за тонну. Это топливо дороже африканского, однако, как уверяют поставщики, гореть будет лучше.

"Это энергетическая безопасность, это гарантия того, что мы будем с электроэнергией зимой. С коммерческой точки зрения это выгодный проект. Цена конкурентная, я думаю. Сейчас идут переговоры, цена будет уменьшаться", - пояснил посол Украины в США Валерий Чалый.

Антрацит добывали в штате Пенсильвании. Этот тип угля нужен Украине для работы теплоэлектростанций. Ранее такой уголь везли с оккупированного Донбасса, но из-за товарной блокады поставки прекратились.