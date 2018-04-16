Стало известно о новых проблемах со строительством газопровода в обход Украины

Финское издание Kymen Sanomat предупреждает о том, что для прокладки 374 км российского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии потребуется обезвредить 87 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Финское издание Kymen Sanomat предупреждает о том, что для прокладки 374 км российского газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии потребуется обезвредить 87 боеприпасов времен Второй мировой войны, информирует news.eizvestia.com.

На публикацию обратил внимание директор по работе с персоналом ОАО "Магистральные газопроводы Украины (ОАО "МГУ") - нового оператора газотранспортной системы Украины - Максим Билявский.

Ликвидация снарядов приведет к помутнению воды, повышению уровня шума, резкому изменению давления и создаст угрозу для экосферы Балтийского моря, говорится в статье.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", 12 апреля Региональное административное агентство Южной Финляндии выдало разрешение на строительство в исключительной экономической зоне страны российского газопровода "Северный поток-2".