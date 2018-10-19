Тигипко купил часть судостроительного завода Порошенко через кипрскую компанию

Антимонопольный комитет дал согласие на приобретение Сергеем Тигипко более 50% акций судостроительного завода "Кузница на Рыбальском"

Антимонопольный комитет разрешил Сергею Тигипко приобрести более 50% акций судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" (Киев) через компанию "Евинз Лимитед" (Кипр). Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины на приобретение акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - сказано в сообщении.

Как известно, заявление от Тигипко поступило в АМКУ 26 сентября, а разрешение на покупку предприятия было предоставлено на заседании комитета 18 октября.

Напомним, что в 2017 году судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" увеличил прибыль в 2,2 раза, или на 10,123 млн гривен до 18,621 млн гривен (по сравнению с 2016 годом), при этом увеличив чистый доход в 6,6 раза, или на 658,1 млн гривен до 776,2 млн гривен. В августе "Кузница на Рыбальском" передала ряд своих мощностей своей дочерней компании "Строй-Реновация".

Также сообщалось, что в конце марта 2017 года акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" на общем собрании решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) на частное акционерное общество (ЧАО). Предприятие специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/aRTicle/144849