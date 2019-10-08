ТОП-10 компаний-лидеров украинских землевладельцев

В список компаний с наибольшим земельным банком попали две иностранные корпорации

Крупнейшей компанией в Украине по размеру земельного банка в 2019 году стал UkrLendFarming политика и бизнесмена Олега Бахматюка. А компания украинского олигарха Рината Ахметова - HarvEast - заняла лишь восьму строку рейтинга. Среди десяти крупнейших землевладельцев оказались также две корпорации с иностранным капиталом: США и Саудовской Аравии, сообщил "Бизнес-Цензор".

В общем, ТОП-10 компаний-лидеров по земельному банку в 2019 году выглядит так:

UkrLendFarming (владелец Олег Бахматюк) - 570 тыс. га.

"Кернел" (владелец Андрей Веревский) - 550 тыс. га.

"Агропросперис" (владелец NCH, США) - 400 тыс. га.

МХП (владелец Юрий Косюк) - 370 тыс. га.

"Астарта-Киев" (владелец Виктор Иванчик) - 250 тыс. га.

Continental Farmers Group SALIC (Саудовская Аравия) - 195 тыс. га.

"Агротон" (владелец Юрий Журавлев) - 151 тыс. га.

ИМК (владелец Александр Петров) - 124 тыс. га.

HarvEast (владелец Ринат Ахметов) - 123 тыс. га.

"Эпицентр К" (владельцы Александр и Галина Гереги) - 121 тыс. га.

Также издание отмечает, что сегодня в Украине насчитывается 32,6 млн га пашни, из которых в 2019 году не было засеяно 4,8 млн га (15%).

Всю используемую площадь аграрии в это году засеяли следующими культурами: 15,3 млн га было засеяно зерновыми и зернобобовыми культурами.

