У TIU Canada заявили, що команду від'єднати від мережі сонячну станцію компанії давав особисто Коломойський

Канадська компанія TIU Canada заявила, що в березні 2020 року Нікопольський завод феросплавів незаконно від'єднав сонячну електростанцію підприємства від електромережі. Про це на пресконференції в агентстві "Інтерфакс- Україна" повідомила директорка компанії TIU Canada Валентина Бєлякова, а також адвокатки.

"Сонячну електростанцію канадського інвестора повністю відключили від мереж Нікопольського заводу феросплавів 2 березня 2020 року. На нашу думку, таке відключення є незаконним", - сказала адвокатка Катерина Манойленко.

Вона розповіла, що на заводі повідомили про необхідність провести ремонт за приписом Державної інспекції енергетичного нагляду, але припис датовано 2015 роком, СЕС під'єднали 2018-го, а вирішили від'єднати на підставі припису - 2020-го.

"У приписі також немає взагалі жодного слова про необхідність проведення ремонту ліній або відключення сонячної електростанції ТОВ "Екотехнік Нікополь". Узагалі жодного слова про цю сонячну електростанцію в цьому документі немає. І звичайно, це не дивно, оскільки припис був виданий у 2015 році, а сонячна електростанція була збудована і введена в експлуатацію та підключена до мереж уже пізніше", - підкреслила юристка.

Компанія дістала ліцензію на сонячну електростанцію 2017 року, і тоді інвестору не було відомо нічого про розпорядження енергонагляду.

"Відключення було здійснено нібито для проведення ремонту. Однак починаючи з 2020 року і станом на сьогодні, тобто майже півтора року, такий ремонт не проводиться, - заявила Манойленко. - Станом на липень 2021-го лінії знаходяться під напругою та працюють по схемі нормального режиму. Тобто ремонт не проводиться, а при цьому електростанція є відключеною".

Бєлякова додала, що після надходження листа від заводу про від'єднання керівництво TIU Canada вийшло на переговори з менеджментом НЗФ.

"Коли ми приїхали, увесь топменеджмент феросплавного заводу зібрався на цю зустріч і на наше питання, у чому ж дійсно справа і скільки їм потрібно часу на ремонт, вони сказали, що вибачте, але ми просто отримали таке завдання від нашого акціонера заводу, найголовнішого акціонера (За даними "Укрінформу", контрольним пакетом акцій заводу володіє бізнесмен Ігор Коломойський. - "ГОРДОН"). І саме тому ми вас маємо відключити. Ну і після цього нам було зрозуміло, що, на жаль, ми нічого не зможемо вдіяти і ці питання, які озвучили мої колеги-адвокати, ті, що ми вирішуємо в суді, я дуже сподіваюся, що ми їх вирішимо все-таки", - заявила вона.

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Компанія TIU Canada працює в Україні з 2016 року. У 2018-му було встановлено Нікопольську СЕС, розраховану на 10,5 МВт.

Нікопольський завод феросплавів є найбільшим підприємством України з виробництва силіко- і феромарганцю.