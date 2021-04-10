Україна і Туреччина підписали угоду про будівництво житла для кримських татар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вітає підписання міжурядової угоди між Україною і Туреччиною про житлове будівництво для кримських татар, яке дозволить побудувати близько 500 житлових квартир для внутрішньо переміщених осіб.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом за підсумками проведених двосторонніх переговорів у Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вітаю підписання міжурядової угоди про співпрацю в галузі житлового будівництва. Це дає можливість побудувати 500 квартир для кримських татар і інших внутрішньо переміщених осіб", - зазначив Зеленський.

За його словами, ця угода є надзвичайно важливим гуманітарним проєктом, який ще більше зблизить наші народи.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Під співголовуванням президентів двох держав було проведено дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.

За підсумками переговорів було підписано низку двосторонніх документів.