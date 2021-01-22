Українська аграрна продукція представлена у понад 190 країнах світу

Українська сільськогосподарська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу.

Про це заявив міністр розвитку економіки' торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час 13-ї Берлінської конференції міністрів сільського господарства, що відбулася 22 січня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Міністр зазначив, що глобальні кліматичні зміни, які призводять до проблем продовольчої безпеки у світі, вимагають серйозної адаптації сільського господарства до нових умов. Підвищення продуктивності сільського господарства, його стійкості до зовнішніх чинників, впевнений Петрашко, є запорукою збереження позиції України, як гаранта глобальної продовольчої безпеки.

"Вплив пандемії COVID-19 позначився на обсягах зовнішньої торгівлі, змінивши тренди розвитку світової економіки та пріоритети державної політики. Враховуючи пріоритетність світової продовольчої безпеки, Україна, як надійний торговий партнер, докладає всіх зусиль, щоб гарантувати безперебійні поставки с/г продукції на зовнішні ринки. Українська продукція відповідає найвищим стандартам та вже представлена у понад 190 країнах світу", - повідомив міністр.

Також він наголосив, що, враховуючи світові демографічні тренди та необхідність нарощування сільськогосподарського виробництва, уряд України продовжує системну підтримку аграрного сектору, сконцентрувавши її на найбільш важливих галузях. Він підкреслив, що Україна спрямовує заходи на адаптацію сільського господарства до змін клімату - на стимулювання інноваційної діяльності, розвиток біотехнологій та селекції, підвищення ефективності водокористування, ведення кліматично оптимізованого сільського господарства.