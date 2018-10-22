Украина ежегодно платит $5 млрд в качестве обслуживания кредитов, взятых в 2005-2013 годы - Гройсман

Украина вынуждена ежегодно выплачивать $5 млрд за взятые до 2014 года кредиты. Об этом 21 октября в эфире телеканала "Украина" сообщил премьер- министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы работаем с финансовыми рынками мира, чтобы отдать кредиты, которые на нас положили прошлые правительства в течение 2005-2013 годов. Сейчас мы ежегодно платим $5 млрд в качестве обслуживания долга", - сказал он.

По словам премьера, продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями необходимо Украине для обеспечения выплаты прежних долгов и снижения нагрузки на государственный бюджет.

19 октября в Международном валютном фонде (МВФ) сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд.

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что новая программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом позволит поддерживать стабильность украинской экономики в 2019 году. Она подчеркнула, что окончательное согласование программы ожидается после принятия закона о госбюджете Украины на 2019 год.