Украина обвинила РФ в нарушении Конвенции ООН по морскому праву

Ограничения для судов, которые устанавливает РФ, противоречат Конвенции ООН по морскому праву. Об этом УНН сообщили в пресс- службе Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

"Российская Федерация вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив. Так, высота арки будет иметь ограничения в 33 метра над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длины в 160 метров ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, новым требованиям к габаритам судов не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23% от общего количества. Именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта.

"Установленные ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс. тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей. на другие континенты - в Азию, Африку и в американские страны перевозка осуществляется судами океанских классов. Поскольку большее по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза", - отметили в МинАТО.

В ведомстве напомнили, что согласно ст. 44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. "Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода".

Как сообщал УНН, Украина будет настаивать на ужесточении санкций против России за невыполнение решения суда ООН.