Украина подсчитала убытки от аннексии Крыма

Названы убытки, которые Россия нанесла Украине

В сумму включено "скифское золото", археологическое наследие, и произведения искусства

Россия нанесла Украине 1 триллион 80 миллиардов 352 миллиона гривен убытков вследствие оккупации Крыма. Об этом сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов .

"В 2014 году по просьбе Министерства юстиции гильдия оценщиков оценила убытки вследствие оккупации в сумме более 1 трлн гривен", - сказал он.

Также прокуратура подготовила запрос к NASAс просьбой предоставить выводы относительно нарушений экологической безопасности при строительстве Россией Керченского мостового перехода.

"Сам предполагаемый ответ от этой организации не мешает расследованию уголовного производства", - сказал начальник управления по надзору за уголовными производствами прокуратуры АР Крым Александр Даракчи на пресс- конференции во вторник в Киеве.

Сейчас уже получены соответствующие аэрофотоснимки, которые уже направлены на экспертизу. "Эта экспертиза уже назначена и проводится.

"Украинская правда"