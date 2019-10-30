Украина стабильно пройдет зиму даже без транзита газа из РФ - "Нафтогаз"

Украина стабильно пройдет отопительный сезон даже при отсутствии транзита газа из России и при ограничении импорта газа из европейских стран.

Об этом на брифинге с премьер-министром Алексеем Гончаруком заявил первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа, группой "Нафтогаз" при участии оператора газотранспортной системы и "Укртрансгаза" неоднократно проводились учения, на которых моделировались разные сценарии как погодных условий, так и разные сценарии потребления. Также мы моделировали и отсутствие транзита, и ограничение импорта природного газа из европейских стран. Любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - сказал он.

По его словам, Украина на сегодня накопила 21,7 миллиарда кубических метров газа в своих подземных хранилищах, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 17 миллиардов кубометров.

Присутствовавший на встрече министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель добавил, что запасы угля практически сравнялись с прошлогодними.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабинет министров Украины создал рабочую группу под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак для нормального запуска отопительного сезона в стране.

Источник: УНИАН