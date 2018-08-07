Украина устроила российскому "Газпрому" "кредитный апокалипсис

Стало известно, что российский газовый монополист "Газпром" приостановил программу заимствований из-за риска заморозки привлеченных средств по искам "Нафтогаза", сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

В частности, в сообщении издания говорится, что "Газпром" проиграл "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже 2,56 миллиарда долларов, но не стал выплачивать долг. В связи с этим украинская компания инициировала процесс ареста активов "Газпрома" в Нидерландах, Швейцарии, а также Великобритании. В свою очередь Лондонский суд в июне постановил заморозить активы "Газпрома" в Великобритании. После этого один из английских банков заморозил кредитную сделку "Газпрома" до прояснения ситуации.

Вероятней всего, по данным источников издания, британский вердикт напугал банкиров, которые традиционно работают с "Газпромом" на международном рынке. Источник заявил: "В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но контроль банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета".

В марте месяце "Газпром" одобрил привлечение в 2018 году двусторонних и клубных кредитов на сумму до 4 миллиардов евро. Если компания не найдет решения для снятия ареста активов, то программу займов на внешнем рынке ему вряд ли удастся исполнить в полном объеме.