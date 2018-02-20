Украина - вторая в Европе по запасам газа после Нидерландов - эксперт

Украина в последние годы сократила потребление газа почти в два раза, став мировым лидером в снижении потребления энергоносителей. Об этом на пресс- конференции сказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, - сообщает "Укринформ".

"Украина, как ни странно, является мировым лидером в снижении потребления энергоносителей. По газу, например, за последние годы мы снизили потребление практически в два раза - до 28 млрд кубометров", - сказал Омельченко. Вместе с тем, он выразил мнение, что снижение потребления произошло преимущественно за счет падения производства ВВП, а не за счет внедрения энергоэффективных мероприятий.

Он также отметил, что Украина сегодня имеет вторые в Европе запасы газа после Нидерландов. "Эти запасы составляют около 600 млрд кубометров. Прогнозные ресурсы составляют около 3 трлн кубометров", - рассказал эксперт.

Как сообщалось ранее, по данным Госэнергоэффективности, Украина с 2014 по 2017 годы сократила потребление газа в секторе населения, бюджетных учреждений и теплокоммунэнерго на 25% или 6,02 млрд кубометров за счет внедрения мероприятий по энергосбережению.