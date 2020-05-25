Украинский интернет-магазин IKEA ограничил продажи

Крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, шведская IKEA временно ограничила возможность оформлять новые заказы в своем украинском интернет-магазине. Компания приняла решение ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. При этом в IKEA не называют примерных сроков возобновления работы интернет-магазина в прежнем режиме.

"Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ. Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы снова сделать опыт онлайн- покупок от IKEA удобным и доступным для многих людей в Украине", - сообщили в компании.

Это не первая проблема, с которой столкнулся интернет-магазин IKEA в Украине: 15 мая покупателей предупредили о возможных неполадках. На сайте сообщили, что веб-ресурс работал медленно и приобрести товары было временно невозможно.

Напомним, компания IKEA официально начала работу на украинском рынке 14 мая, открыв интернет-магазин. Крупнейший мировой ритейлер предлагает гражданам около 3,6 тыс. товаров для дома.