Украинский Vodafone выкупят азербайджанцы

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет (АМКУ) заявку на концентрацию ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), сообщила госуполномоченная ведомтсва Мария Процишен. По ее словам, дата рассмотрения заявления азербайджанской компании будет известна после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по данному заявлению.

Стоит отметить, что в июле 2019-го в СМИ появилась информация, что компанию "Vodafone Украина" собиралась приобрести другая азербайджанская телеком- компания Azercell. Но этот факт так и не подтвердился. Тогда эксперты оценивали стоимость сделки в порядка 18,2 млрд грн, а новый топ-менеджер должен был появиться уже в августе 2019-го.

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Азербайджанский Bakcell - основанный в 1994 году ведущий оператор мобильной связи и провайдер мобильного интернета в Азербайджане. Сеть Bakcell состоит из более 7,5 тыс. базовых станций и охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

Что же касается "Vodafone Украина", второго по величине оператора мобильной связи в Украине (после "Киевстара"), то по итогам 2018-го компания сократила чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.