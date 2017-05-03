Украинцы не могут платить за газ

Украинцы сокращают задолженность за водоснабжение и вывоз мусора, но увеличивают - за отопление и горячую воду.

Задолженность населения Украины по оплате за природный газ с 1 января по 31 марта 2017 года выросла на 16,7% - до 7,117 миллиарда грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНИАН.

Согласно сообщению, за отчетный период задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение выросла на 8,8% - до 10,355 миллиарда грн, а за содержание домов и придомовых территорий на 4,3% - до 2,5 миллиарда грн.

Сообщается также, что за первый квартал этого года снизилась задолженность населения по оплате услуги водоснабжения и водоотведения (на 11,8%) - до 1,3 миллиарда грн и за вывоз бытовых отходов (на 9,6%) - до 345,5 миллиона грн.

По данным Госстата, общий уровень начислений по оплате жилищно-коммунальных услуг для населения с 1 января по 31 марта 2017 года составил 33,5 миллиарда грн, из которых было оплачено 28,6 миллиарда грн. Таким образом, уровень оплаты составил 85,3%.

Отмечается, что самый низкий уровень оплаты (77,6%) фиксировался при оплате стоимости газа.

По данным Госстата, по состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность населения Украины по оплате за природный газ составляла 6,439 миллиарда грн, за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 9,390 миллиарда грн, за водоснабжение и водоотведение - 1,526 миллиарда грн, за содержание домов и придомовых территорий - 2,432 миллиарда грн и за вывоз бытовых отходов - 386,9 миллиона грн.