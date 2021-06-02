Уряд дозволив АЗС підняти ціни на бензин і дизпаливо

Кабінет міністрів вніс зміни до Методики визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо. Від цієї ціни АЗС можуть встановлювати свої надбавки.

Постанова була прийнята на засіданні Кабінету Міністрів 2 червня, яке транслювалося в Youtube.

До методики додані "витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором (контрактом) у сумі 27 долар за тонну".

Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.