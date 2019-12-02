В Кабмине анонсировали смену руководства Нафтогаза и Укрэнерго

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель подтвердил планы Кабмина сменить руководство стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Также обновят их наблюдательные советы. Он добавил, что новый глава "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - отметил он и добавил, что действующие руководители при желании смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Также глава Минэнерго сообщил, что в газовых переговорах при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа Украина ставит вопрос компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу.

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", - подчеркнул Оржель. И рассказал, что следующий раунд трехсторонних переговоров в формате Украина- ЕС-РФ по транзиту российского газа после 1 января 2020 года состоится 5 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, поскольку для европейских партнеров это также критически важные моменты. Оржель отметил, что сохранение транзита необходимо, чтобы избежать технических проблем или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.