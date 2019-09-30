В каждой области Украины решили открыть офис евроинтеграции

Правительство намерено создать во всех областях Украины офисы евроинтеграции. Об этом сообщается в программе деятельности Кабмина на ближайшие 5 лет, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южные и восточные области, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнесу в регионах", - говорится в тексте документа.

Уточняется, что достигать эту цель будут путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи Евросоюза.

В Кабмине считают, что фокус на "регионализацию евроинтеграции" позволит направить дополнительные ресурсы в регионы, чтобы их жители непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС.

Кроме того, в программе указывают на то, что в законодательство Украины будут внедрены не менее 80% актов ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

"Одним из результатов принятия этих мер станет последовательный рост поддержки гражданами Украины европейской интеграции нашего государства", - говорится в программе.

При этом в правительстве декларируют намерение в диалоге с ЕС обеспечить "рост прямых инвестиций в Украину от компаний из стран Евросоюза и увеличение финансовой помощи ЕС для Украины".

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин хочет закрыть более тысячи госпредприятий, а оставшиеся отдать в управление некоему Фонду национального благосостояния.

Также мы сообщали, что Кабмин хочет поднять долю спорта, туризма и креатива в ВВП до 14%.