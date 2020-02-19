В Киеве на мосту Патона запретили проезд грузовикам

В Киеве на мосту имени Патона внедряют новую схему организации схемы дорожного движения, в связи с которой, грузовикам запретили движение по мосту.

Об этом на фейсбуке сообщил "Центр организации дорожного движения".

Новую схему движения на мосту будут внедрять в несколько этапов. На первом - запретят проезд грузовиков весом более 3,5 тонны.

"Ради снижения нагрузки на несущие конструкции моста Патона, его обследования и оценки эксплуатационной пригодности на путепроводе внедряется новая схема организации дорожного движения", - сказано в сообщении.

Бригады центра начали устанавливать на подъездах к путепроводу дорожные знаки 3,3. В целом планируется установить около 50 таких знаков.

Напомним, в Киеве с 10 февраля на неопределенный срок закрыли две полосы на мосту Патона через Днепр. Это связано с обследованием моста специалистами Украинского института стальных конструкций имени Шимановского. Они должны определить остаточный ресурс сооружения и составить рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.