В Microsoft подтвердили причастность бухгалтерского софта M.E.Doc к распространению вируса

Двенадцать с половиной тысяч компьютеров были инфицированы в Украине во время массированной хакерской атаки: вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc украинского производства. Соответствующая информация появилась в блоге компании Microsoft, - передает 112.ua.

Отмечается, что атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного программного обеспечения Ransom: Win32/Petya, однако, является более изощренным, в отличие от своего предшественника.

По словам специалистов компании, процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc.

Кроме Украины, есть информация о заражении в 64 других странах, в число которых входят Бельгия, Бразилия, Германия, Россия и США.

В Microsoft отметили, что их антивирус Windows Defender сумел распознать угрозу, поэтому пользователям посоветовали вовремя обновлять операционную систему, ведь новые версии содержат защиту от всех современных угроз.

Ранее сообщалось, что 27 июня в Украине неизвестный вирус поразил сети ряда крупных компаний, в том числе и больших государственных. Атака началась практически одновременно около 11:30. Вирус распространился очень быстро. Проявлялся в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружался и зашифровывался.

В связи с этим Совет нацбезопасности принял решение об усилении мер контртеррористического и контрразведывательного режима в Киеве и регионах Украины.