В Нафтогазе назвали "мировое соглашение" с Газпромом абсурдным

Нафтогаз пока не получал никаких предложений о "мировом соглашении". "Как только получим, мы их внимательно рассмотрим", - отметил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко. Украине следует готовиться к прекращению транзита с 2020 года и объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть.

Об этом в Facebook заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко в ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между Нафтогазом и Газпромом мировым соглашением.

По словам Витренко, Нафтогаз пока не получал никаких предложений о "мировом соглашении". "Как только получим, мы их внимательно рассмотрим", - отметил он.

Витренко также добавил, что Нафтогаз, в частности может рассмотреть, "в какой форме Газпром выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации Нафтогазу убытков от невыполнения Газпромом своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах". Витренко напомнил, что по этому решению Газпром должен Нафтогазу уже более $2,8 млрд.

Кроме того, исполнительный директор Нафтогаза отметил, что компания может "рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение Газпромом своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. Поскольку эта компенсация является предметом наших требований в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, мы не будем этого требовать в арбитраже".

При этом Витренко отметил, что новый арбитраж начал не Нафтогаз, а Газпром, с требованиями фактически противоположными решению предыдущих арбитражей по контрактам Нафтогаза на поставку и транзит газа.

По его словам, как только Газпром достроит Северный поток 2 и Турецкий поток, он прекратит транзит через Украину, и Нафтогаз по этому контракту не будет получать деньги. "Абсурдное для нас "мировое соглашение", не так ли?", - отметил Витренко.

Ранее сообщалось, что РФ предложила Украине мировое соглашение по арбитражу с Газпромом. Об этом сообщает УНИАН.

