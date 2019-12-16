В "Нафтогазе" опровергли информацию о соглашении с Россией по транзиту газа

Информация о том, что Россия и Украина достигли соглашения по транзиту газа, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Никаких транзитных договоренностей с российской стороной по транзиту газа на сегодня нет. "Договорились продолжать договариваться" - пока наиболее точно характеризует то, что происходит в переговорах с российской стороной. Россияне стали активнее обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым оператором ГТС. Это прогресс, но до практических соглашений еще далеко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что между сторонами продолжаются переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в "нормандском" формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит газа через территорию Украины. Об этом сообщает УНИАН.