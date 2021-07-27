В СБУ заявляють, що жодним чином не перешкоджають роботі сміттєзвалища у Підгірцях

Дії співробітників Служби безпеки України не перешкоджають роботі сміттєвого полігону у Підгірцях під Києвом.

Про це у коментарі Укрінформу заявив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Співробітнии СБУ не блокують рух спеціальної техніки. Їхні дії жодним чином не перешкоджають роботі підприємства у штатному режимі", - сказав речник.

Він зауважив, що "експлуатаційна компанія сама заблокувала рух техніки за власним бажанням", і пообіцяв надати більш детальну інформацію згодом.

Як повідомлялось, раніше в ПрАТ "Київспецтранс" заявили, що робота основного сміттєвого полігону Києва тимчасово припинена у зв'язку з тим, що співробітники СБУ проводять там слідчі дії.

Зокрема, за даними компанії, "співробітники Служби безпеки України загальною чисельністю близько 30 чоловік прибули на полігон ТПВ No5 для виконання слідчих дій, створивши умови, які не дозволяють полігону функціонувати в штатному режимі щодо захоронення відходів".

У Київспецтрансі підкреслили, що "збої у роботі з прийняття відходів на захоронення невідворотно вплинуть на порушення графіку вивезення побутових відходів від житлових будинків столиці та передмістя".

Також у компанії зазначили, що слідчі СБУ вбачають у діях службових осіб ПрАТ "Київспецтранс" стосовно захоронення відходів на полігонах No5 та No6 ознаки кримінального правопорушення за статтею 441 КК України "Екоцид".

"Полігон No 5 у селі Підгірці - єдине в Україні сміттєзвалище, яке обладнане системою збору та переробки фільтрату, та одним з небагатьох, захищених та оснащених для прийому твердих побутових відходів", - долали у Київспецтрансі і наголосили, що діють виключно в рамках українського законодавства і готові "надати усю необхідну інформацію, яка це підтвердить у штатному режимі, а не створюючи побутові проблеми для міста".