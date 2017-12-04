В СМИ попала информация о том, как за $10 млн. пытаются замять дело Демченко

Глава налоговой инспекции Киева Людмила Демченко является фигурантом уголовного производства, сообщает "Антикор".

Как сообщают осведомленные источники, на данный момент заинтересованные лица пытаются всячески повлиять на ход расследования.

На данный момент установлено, что действиями Демченко государству был причинен ущерб в размере 2 млрд. гривен.

Демченко вменяется в вину лоббирование собственных интересов при решении кадровых вопросов. Как уточняет источник, именно Демченко инициировала незаконное увольнение сотен человек. Впоследствии вместо уволенных на работу принимались люди, подконтрольные Демченко.

По данному делу открыто уголовное производство по ст. 364 КК Украины "Превышение служебных полномочий".

30 ноября 2017 года в рамках расследования были проведены обыски.

Однако, как сообщают источники, Глава комитета ВР Южанина, которая является близкой подругой Демченко, всячески пытается повлиять на ход расследования. По информации источников, Южанина предлагала следственным органам закрыть дело против Демченко за $10 млн.

Примечательно, что Демченко неоднократно позиционировала себя как "человек Порошенко".

Людмила Демченко с 2015 года и по сегодняшней день возглавляет Главное управление Государственной фискальной службы в городе Киеве.

За 2016-й год Демченко задекларировала 150 тыс. грн дохода и около 18 тыс. грн, 4,4 тыс. долларов и 622 евро на банковских счетах. Вместе с доходами семьи сумма дохода составила 3 миллиона 106 тысяч гривен.

Олег Бойко