В Україні збільшилася кількість кримінальних проваджень, пов'язаних із бурштином - екологічна прокуратура

В Україні не припинили займатися незаконним видобуванням бурштину, але кримінальних проваджень, пов'язаних із цим, стало більше. Про це голова Спеціалізованої екологічної прокуратури (СЕП) Олексій Мельник заявив виданню "Цензор.НЕТ" в інтерв'ю, яке було опубліковано 27 липня.

"Не перестали [копати й вивозити], але кількість кримінальних проваджень збільшилася. У 2020 році правоохоронними органами до суду спрямовано 50 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, пов'язаних із незаконним видобуванням та обігом бурштину, цього року - уже 51", - сказав він.

Голова СЕП навів приклад спецоперації, яку у травні і червні проводила Служба безпека України щодо копачів бурштину.

"Під час 67 обшуків у декількох областях та столиці вилучено 1,7 тонни каміння загальною вартістю понад 30 млн грн, 40 мотопомп. За даними слідства, угруповання займалося видобуванням та купівлею бурштину великих фракцій на Рівненщині, а потім переправляло його на Близький Схід і в Східну Азію", - зазначив Мельник.

За його словами, організовані групи із заробітку на бурштині виявлено також у Волинській області.

"Загалом на початок липня цього року правоохоронні органи розслідують 148 кримінальних проваджень вказаної категорії", - пояснив голова екологічної прокуратури.

Він підкреслив, що наприкінці 2019 року було змінено законодавчу базу і тепер за незаконне видобування, оброблення і перевезення бурштину, походження якого не підтверджують документи, "відповідати все одно доведеться", навіть якщо йдеться про пів кілограма бурштину.

***

Незаконне видобування бурштину фіксували в Рівненській, Волинській та Житомирській областях. Улітку 2015 року п'ятий президент України Петро Порошенко заявляв, що 90% бурштину в Україні видобувають нелегально за заступництва правоохоронних органів.

У серпні 2019 року президент України Володимир Зеленський говорив, що масштаби незаконного видобування бурштину в Україні сягнули рівня екологічного лиха.

2 вересня президент доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити законопроєкт про видобування бурштину. Урядовий законопроєкт No2240 внесли в парламент 8 жовтня. У першому читанні парламент підтримав його 12 листопада, а у другому - 19 грудня. Зеленський підписав закон 27 грудня. Документ ввів єдині дозволи на розвідку з правом видобування бурштину строком на п'ять років на ділянці до 10 га через електронні аукціони.