В Украине анонсироно появление первых платных дорог

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине могут появиться первые платные дороги.

"Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас - Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - уточнил министр.

Владислав Криклий также отметил, что платными можно делать только те дороги, которые будут альтернативой бесплатным. Министр добавил, что у ведомства пока нет планов строительства платной дороги на одесской трассе.

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платных дорогах, концессионных, то у нас есть другие участки. Например, киевская кольцевая - была бы очень актуальной. На этом участке точно нужно что-то делать", - сказал министр.