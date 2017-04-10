В Украине за ремонтом автодорог можно будет наблюдать в режиме онлайн

Систему, которая позволит в режиме онлайн наблюдать за каждым участком ремонтных работ, разрабатывает министерство инфраструктуры Украины совместно с властями Сеула (Южная Корея). Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян сегодня на брифинге во Львове, - сообщает "Интерфакс-Украина".

"Совместно с муниципалитетом Сеула разрабатываем более совершенную систему "Кост", которая будет предусматривать не только мониторинг фактических данных - заказанных работ, проведенных тендеров, использованных материалов, но и видеонаблюдение за каждым участком ремонтных работ онлайн", - отметил В.Омелян.

По его словам, система "Кост" уже полноценно работает. Еще одну систему контроля за качеством дорожных работ - FIDIC - планируют запустить в пилотном режиме в текущем году.