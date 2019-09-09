В Украине запасы газа превысили семилетний максимум

Запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. Это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что они продолжают накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Нафтогаз намерен к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Украина загружает на склады свыше 49 тысяч тоннугля в день, а потребность - 73 тысячи тонн. Расход не восполняется. Имеющихся запасов "черного золота" хватит всего лишь до середины октября.