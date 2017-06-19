Валовой внешний долг Украины в I квартале 2017 года вырос на 0,11%, - НБУ

Валовой внешний долг Украины по состоянию на начало апреля текущего года составил 113,643 млрд долл., что на 0,11% больше, чем в начале года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте НБУ.

Согласно сообщению, долг сектора общего государственного управления составляет 36,5 млрд долл., центрального банка - 6,4 млрд долл., других депозитных корпораций - 8,5 млрд долл., других секторов - 53,3 млрд долл., межфирменный долг - 9,04 млрд долл.

Отметим, объем валового внешнего долга Украины в 2016 году сократился на 5,2 млрд долл. и на конец 2016 года составил 113,5 млрд долл. Относительно ВВП объем долга сократился за год с 131,3% до 121,8%. Сокращение было обусловлено уменьшением обязательств частного сектора.