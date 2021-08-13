ВАСК ухвалив конфіскувати в Киви понад 1 млн грн доходів від жомової ями

Вищий антикорупційний суд 13 серпня стягнув у нардепа фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви 1,25 млн грн на користь держави як необґрунтований дохід. Про це повідомила пресслужба ВАКС у Facebook.

Суд визнав ці активи необґрунтованими за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Позов САП було задоволено повністю.

Рішення суду можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАСК.

САП 20 травня повідомила, що Кива здавав у оренду чужу жомову яму і протиправно отримав за це 1,242 млн грн доходів. Ще 10 тис. грн було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій. Кива вважає, що закону не порушував.

Цього ж дня САП звернулася до Вищого антикорупційного суду України з позовом про визнання необґрунтованими доходів і стягнення в дохід держави. Це перший позов відомства про громадянську конфіскацію (закон, який передбачає можливість стягнення необґрунтованих доходів на користь держави, набув чинності в листопаді 2019 року).

У липні 2020 року розслідувачі Bihus.info звернули увагу на те, що Кива вказав у декларації отримання доходу від здавання майна в оренду компанії "Сіквел". Як виявилося, він здавав жомову яму площею 400 м² - їх використовують для відходів під час виробництва цукру з буряка. Однак яма Киви була закинута і поросла бур'янами. Журналісти з'ясували, що фірма "Сіквел" фігурує в одному з кримінальних проваджень як фіктивна.

Восени 2020 року правоохоронці повідомили, що СБУ викрила конвертаційний центр з обігом 15 млрд грн. Під час обшуків співробітники спецслужби знайшли приблизно 600 печаток, які належали фіктивним підприємствам. Серед них була і печатка компанії "Сіквел".

Журналісти Bihus.info виявили, що першим власником фірми "Сіквел" був Олександр Попивший, який проживає на окупованій території Луганської області.