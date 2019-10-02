Владельцы евроблях вышли на митинг под Радой: основные требования

Под здание Верховной Рады в среду, 2 октября, на митинг вышли владельцы автомобилей с европейской регистрацией. Они требуют инициировать законопроект о доступной растаможке как один из срочных и проголосовать его в течение текущего месяца, чтобы окончательно решить проблемы с еврономерами и в целом вопрос доступной перерегистрации "евроблях". Об этом говорится в группе "Авто Евро Сила" в Facebook.
К участникам акции вышел председатель комитета ВР налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев, и со сцены дал обещание ускорить процесс рассмотрения и голосования законопроекта о доступной растаможке.
На сегодняшний день в Верховной Раде и в комитете находятся десятки законопроектов о ввозе авто на еврономерах в Украину. Кроме того, есть предложения Министерства инфраструктуры, которые проходят соответствующие согласования в департаментах, сообщили в "Авто Евро Силе".
Основные тезисы в этих законопроектах - следующие:
отмена акциза;
отмена коэффициента возраста;
единая ставка в $500;
включение в процесс растаможки микроавтобусов, грузовиков и "многого другого".
Активисты считают, что на данный момент по этим законопроектам нет каких- либо подвижек, кроме действий со стороны Министерства инфраструктуры. Такая скорость принятия законопроекта их вынуждает беспокоиться.
В связи с этим "евробляхеры" требуют от представителей комитета таможенной политики и президента следующее:
регистрация законопроекта активистов;
признание зарегистрированного законопроекта, как неотложного;
направление соответствующих обращений от комитета в профильные министерства и другие государственные учреждения о предоставлении выводов и письменных предложений по законопроекту;
передача законопроекта на голосование Верховной Рады, принятие и передача на подпись президенту.
Ранее Министерство инфраструктуры предложило пересмотреть порядок растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией и разделить их на две категории.