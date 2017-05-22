Ярославскому стоит разобраться со своими долгами, а не претендовать на "Проминвест" - эксперт

Скандал вокруг Харьковского тракторного завода, захват Кременчужского НПЗ и миллиардные долги перед Татнефтью, а также негативный имиджевый шлейф не позволят Ярославскому претендовать на "Проминвест".

Такое мнение выразил эксперт Николай Волгов, исполнительный директор АП "POLITCONSULTANT.org"

Уже месяц наблюдается повышенная активность вокруг покупки "Проминвеста". Напомним, что руководство российского Внешэкономбанка сообщило о планах продать в первом полугодии 2017 года три дочерние банка: Глобэкс, Связь- банк и Проминвестбанк.

Переговоры о продаже последнего активизировались после введения Национальным банком Украины (НБУ) санкций против "дочек" российских банков: Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank.

Что касается "Проминвестбанка, то переговоры о его продаже велись в нескольких направлениях. Среди потенциальных покупателей фигурировали - бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь, экс-глава СБУ Валерий Хорошковский, и венгерский банковский холдинг ОТП. Судя по всему, переговоры завершились ничем. И в конце апреля, как сообщила пресс-служба НБУ, два физических лица, граждане Украины, подали в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения прямого существенного участия в ПАО "Проминвестбанк". Это депутат Верховной рады Украины Максим Микитась, второй - это основатель девелоперской компании MosCityGroup Павел Фукс.

"Украина, вводя санкции против российского капитала, скорее всего, рассчитывала защитить свой банковский сектор от экономического влияния России. Поэтому способствовать продаже весьма одиозному, и векторно направленному на Россию олигарху вряд ли будет. К тому же, продолжил эксперт, рычаги есть. Согласно закону, НБУ проверяет соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным нормативно-правовыми актами регулятора, его финансовое положение и происхождение средств", - заметил эксперт.

"А вот с деловой репутацией и финансовым положением инвестора Александра Ярославского, как раз и проблемы. Еще при режиме Януковича он был самым богатым харьковчанином. Распродавая свои активы - продал Д. Фирташу черкасский "Азот", а С.Курченко - ФК "Металлист" и модернизированный полностью за государственные деньги к Евро-2012 стадион. А уже в 2014 году избавился от своей доли в девелоперской компании "XXI век".

"За Ярославским есть серьезный негативный имиджевый шлейф. Чего стоит скандал вокруг рейдерского захвата Кременчугского НПЗ "Укртатнафта", а также возвращение и последующая перепродажа пакетов акций, контролируемых татарскими акционерами (56%), компаниям аффилированным с группой "Приват" Коломойского и DCH Ярославского. Сегодня Татарстан судится с Украиной в европейских судах, требуя компенсацию в $2,4 млрд, а также возврат утраченных акций "Укртатнафты". Как уверяет сама компания, их деньгами завладели мошенническим путем, с этим, конечно, пусть разбирается суд, но как говорится - не бывает дыма без огня" - рассказал Николай Волгов.

"Еще одна грандиозная тема - это уголовные дела связанные с экспериментами над Харьковским тракторным заводом. В частности, на заводе была проведена подготовка к демонтажу для дальнейшего вывоза в Россию оборудования литейных цехов. К переправке за границу была подготовлена и техническая и конструкторская документация на продукцию завода. Вывезти завод не удалось благодаря вмешательству СБУ, на ХТЗ в период с марта по апрель 2016 года было проведено четыре обыска, в результате были арестованы счета и имущество предприятия. Кстати, по данным Минобороны, ХТЗ являлся монополистом в Украине по выпуску торсионов - элементов подвески гусеничной техники. Прекращение их производства представляло бы угрозу безопасности страны. Владелец группы компаний DCH Александр Ярославский приобрел контрольный пакет акций ХТЗ у структур, которые контролирует российский олигарх Олег Дерипаска, кстати он же является кумом Ярославского. Покупку Ярославского еще тогда оценили как имиджевую "рокировку" - как будто и завод продали в украинские руки, но в то же время, российский олигарх Дерипаска сохранил над ним контроль", - сообщил Волгов.

Продолжая, эксперт отметил, что полностью нет ясности с миллиардными долгами, судами с банком ВТБ из-за того, что структуры Ярославского не платили более года проценты по кредиту, банкротством сети "Караван" и главное, "Лекс холдингом", банкротство которого, вполне возможно, завершится тем, что имущество Ярославского пустят с молотка.

Учитывая все это, рассматривать Ярославского как реального претендента на покупку "Проминвеста" вряд ли стоит, ему необходимо сначала разобраться со своими долгами и темными сторонами биографии, - резюмировал эксперт.

"Можно предположить, что Ярославского могут использовать как подсадную утку. Даже при поверхностной оценке сложно представить себе Александра Ярославского во главе "Проминвеста", - подытожил эксперт.

Источник: Bigmir.net