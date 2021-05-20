З 20 травня майже 120 міст України залишаться без гарячої води, а бюджетні установи - без природного газу, - Кличко

Через дії уряду та НАК "Нафтогаз" уже в травні 120 міст, у яких живуть 5 млн осіб, можуть залишитися без гарячої води, а бюджетні установи - без природного газу, вважає міський голова Києва Віталій Кличко, передає "Інтерфакс-Україна".

Крім того, з жовтня усе населення може залишитися без централізованого опалення, оскільки з 20 травня припиняється обов'язок НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за фіксованою ціною і без передоплати, заявив Кличко у відеозверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

"Як голова Асоціації міст України хочу висловити позицію представників місцевого самоврядування. Сьогодні склалася критична ситуація. З 20 травня припиняється обов'язок НАК "Нафтогаз" постачати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом "покладання спеціальних обов'язків". Такий режим передбачав обов'язковість постачань газу за фіксованою ціною, без передоплати. А його скасування означає, що тепер підприємства купуватимуть газ у "Нафтогазу" чи інших постачальників за ринковими умовами", - пояснив він.

"НАК "Нафтогаз" уже виставив неприйнятні умови. Ціна вище ніж 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАК. Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за комунальні послуги. А також до непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садків, шкіл, лікарень", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що 9 лютого 2021 року між урядом, "Нафтогазом", НКРЕКП і Асоціацією міст України було укладено Меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали такі зобов'язання: тарифи на послуги постачання тепла та гарячої води протягом опалювального сезону не зросли, а також було забезпечено безперебійне надання цих послуг споживачам.

При цьому уряд відмовився виконати взяті на себе зобов'язання. А саме: не здійснюється компенсація втрат комунальним підприємствам, що не дає змогу розпочати підготовку до опалювального сезону. Також арештовують рахунки комунальних підприємств теплопостачання, блокують роботу підприємств, люди залишаються без заробітної плати.

"Ми, представники місцевого самоврядування, вимагаємо: негайно розблокувати рахунки комунальних підприємств і припинити нарахування непомірних штрафних санкцій; компенсувати витрати комунальних підприємств, які виникли внаслідок рішень, ухвалених органами державної влади; гарантувати постачання природного газу в достатніх обсягах комунальним підприємствам на умовах післяплати і за ціною, яка врахована в діючих тарифах на тепло і гарячу воду для населення; ухвалити законопроект, що забезпечить реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожитий природний газ, списання штрафних санкцій і відшкодування різниці в тарифах. Ці питання необхідно вирішити невідкладно! Не можна залишати людей без послуг і перекладати на місцеві бюджети витрати, які вони не зможуть покрити", - зазначив Кличко.