Замена правительства влияет на задержку кредита МВФ - Bloomberg

Издание сообщает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются в том числе из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Новый кредит в размере 5,5 млрд дол задерживался месяцами, частично из-за беспокойства о влиянии олигархов", - отмечает Bloomberg.

В статье говорится, что правительство Гончарука нравилось инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Сейчас инвесторы боятся, что с новым правительством в политику может вернется влияние олигархов.

"У нового правительства есть достаточно возможностей доказать, что сомнения не оправданы", - резюмирует издание.