Зеленский подписал закон о концессии

Президент Владимир Зеленский подписал закон No1046 о концессии, предполагающий привлечение частного капитала к управлению государственным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Вступление закона в силу позволит расширить сотрудничество государства и бизнеса в социальной, транспортной, энергетической, жилищно-коммунальной и других сферах, отмечают у президента.

"Закон имеет целью усовершенствование правового регулирования концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Верховная Рада приняла закон о концессии 3 октября. Зеленский определил его как неотложный и установил сроки принятия.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, при которой объекты госсобственности передаются во временное пользование частным предприятиям.