Зубко: Украинцы оплачивают "коммуналку" на уровне 105%

Граждане Украины платят за жилищно-коммунальные услуги на уровне 105%. Об этом вице-премьер-министр Геннадий Зубко сказал во время селекторного совещания по вопросам подготовки к зиме, сообщает Корреспондент со ссылкой на "Укринформ".

"Это на уровне 105%, то есть, люди платят абсолютно понятную цифру. И по сравнению с прошлыми годами, они выдерживают такое финансовое давление", - сказал Зубко.

По его словам, население на этот год заплатило за коммуналку по сравнению с предыдущим годом на 6,6 млрд грн больше.

Вице-премьер-министр также констатировал, что люди стараются платить вовремя.

Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве задолженность за отопление и горячую воду на 1 мая составила 4,2 млрд гривен.

В то же время, по решению Кабмина, с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя.