В Криму по радіо роздають рекомендації щодо евакуації, окупанти кажуть про "злам"

В тимчасово окупованому Криму по радіостанціях передали рекомендації щодо евакуації та повітряної тривоги. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і так званого "радника глави Криму" Олега Крючкова.

Зокрема, по місцевих радіостанціях пролунала загальна інформація про те, що потрібно робити у разі оголошення повітряної тривоги: пройти в укриття, уникати об'єктів критичної та військової інфраструктури, підготувати "тривожну валізку".

Однак, російська "влада" Криму та проросійські блогери назвали це "зламом".

"У Криму зламали потоки кількох радіостанцій, йде відключення передавачів", - повідомив так званий "радник глави Криму" Олег Крючков.

Сьогодні вночі та вранці в Криму було неспокійно. Місцеві жителі чули вибухи, а окупаційна влада заявила про нібито "атаку дронів" на Чорноморський флот РФ.