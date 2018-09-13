Двум телеканалам и радиостанции разрешили временное вещание на Донбассе

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом двум телеканалам и радиостанции. Такое решение регулятор принял на заседании 13 сентября, - сообщает "Укринформ".

Телеканал "UA:Перший", "UA:Донбасс" и "Донбасс" будут вещать в городе Горняке Донецкой области с использованием 57 ТВК (DVB-Т/T2), а радиостанция "Страна FM" будет транслироваться на частоте 99,0 МГц в Краматорске.

Срок действия всех разрешений на временное вещание составляет один год.

Как сообщалось ранее, согласно закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины", который был принят 7 декабря 2017 года, разрешения на временное вещание выдаются Национальным советом без проведения конкурса и безвозмездно.