Экс-глава медиахолдинга Коломойского предложил наказывать убыточные СМИ

Также Ткаченко призвал официально выплачивать журналистам зарплаты

Против убыточных СМИ нужно вводить санкции - в таких условиях собственники медиа могут влиять на журналистов. Об этом заявил депутат от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам информационной политики Александр Ткаченко, сообщает Лига.Бизнес.

Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее количество частных СМИ - убыточные, а такая ситуация позволяет валдельцам медиа влиять на журналистов, считает Ткаченко, который до депутатской деятельности более десяти лет рукодводил медиахолдингом олигарха Игоря Коломойского.

"Создается подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА, уже 10 лет действует принцип так называемого финансового fair play, условно говоря, сколько зарабатываешь - столько тратишь. Если, например, на протяжении трех лет СМИ постоянно являются убыточными, наверное, есть шанс применения определенных санкций", - сказал Ткаченко на парламентских слушаниях на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине".

Кроме того, он призвал официально выплачивать журналистам зарплаты.

Глава профильного комитета также добавил, что до конца 2019 года на рассмотрение парламента подадут новый закон "О медиа".