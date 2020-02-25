Экс-нардепу ВР Татьяне Чорновол сообщено о подозрении, - ГБР

Государственное бюро расследований сообщило экс-депутату Верховной Рады VIII созыва Татьяне Чорновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве, сообщили народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста во время освещения им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

В случае доказательства вины подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Ранее в ГБР сообщили, что ведется досудебное расследование против бывшего народного депутата Татьяны Чорновол по ч. 3 ст. 296 Криминального кодекса Украины. В ведомстве уточнили, что она нарушила общественный порядок, незаконно проникла на территорию правоохранительного органа и сопротивлялась представителю власти.

Чорновол проникла на охраняемую территорию ГБР в Киеве через забор с колючей проволокой. После этого зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР, и во время его выступления попыталась бросить в него мобильный телефон.