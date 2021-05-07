Facebook почистив мережу від ботів, які працювали на "Слугу народу" та "Довіру"

Модератори соціальної мережі Facebook вияви вили та видалили дві мережі ботів, які діяли в інтересах партій "Слуга Народу", "Довіра". Загалом чисельність мережі ботів склала майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Про це повідомляє пресслужба мережі у своєму звіті за квітень 2021.

В повідомленні зазначається, що поведінка ботів порушувала правила соцмережі.

Перша мережа складалася з 105 акаунтів і 24 сторінок в Facebook. Ще п'ять сторінок виявили в Instagram. На просування сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.

Боти публікували дописи про політику, корупцію, коронавірус, партію "Слуга Народу".

Друга мережа складалася з 477 акаунтів і 363 сторінок Facebook. Також було виявлено 29 сторінок Instagram. Зазначається, що до цієї мережі причетні Андрій Деркач і Петро Журавель, які перебувають під санкціями міністерства фінансів США.

Частина сторінок була пов'язана з просуванням партії "Довіра". На просування цієї мережі було витрачено майже пів мільярда доларів.