Кримські татари стали мішенню потужної фейк-кампанії Росії - експерт ЄС

Російська влада використовує кримськотатарське населення окупованого Криму як мішень для потужної кампанії з дезінформації, жертвами якої стають конкретні люди.

Про це заявив менеджер сектору співпраці в галузі стратегічних комунікацій і прав людини в Представництві Європейського Союзу в Україні Марко Ферраро під час першого міжнародного форуму зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2021, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Експерт зауважив, що дезінформація може впливати на реальні життя і добробут окремих людей, вразливих верств населення і національних меншин.

"Наприклад, кримськотатарське населення стало мішенню для дуже потужної кампанії дезінформації. Це проявляється у тому, що російська влада називає їх терористами. Така пропаганда у реальному житті призводить до того, що людей саджають за ґрати, вони стають жертвами тортур, а цього не повинно бути", - сказав Ферраро.

Коментуючи способи протидії дезінформації, він також зазначив, що Україна має багато друзів за кордоном серед звичайних громадян. На думку експерта, громадянському суспільству доцільно було б поширювати серед них позитивні меседжі про Україну, її культурні спадщину та різноманіття, аби витіснити дезінформацію про нашу країну.

7 і 8 грудня 2021 року у столиці України проходить Kyiv Stratcom Forum - перший міжнародний форум зі стратегічних комунікацій в Україні. У його роботі беруть участь дипломати НАТО і ЄС, українські посадовці, представники українських громадських організацій, що спеціалізуються на стратегічних комунікаціях і боротьбі з дезінформацією. Організатором форуму виступив Центр стратегічних комунікацій.